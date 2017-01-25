МИД Вьетнама заявил о выгоде соглашения о ТТП для его участников

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ХАНОЙ, 25 января. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) после его вступления в силу было бы выгодно всем участвующим в нем странам. Такое мнение выразил официальный Ханой, комментируя выход США из этого многостороннего торгового пакта.
"Потребовалось шесть лет непростых переговоров между 12 странами, чтобы заключить соглашение о ТТП, которое стало соглашением о свободной торговле нового поколения, призванным способствовать экономической интеграции и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в распространенном заявлении директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Хай Биня. "Если бы соглашение о ТТП было реализовано, то оно принесло бы общую пользу всем странам-участницам, став движущей силой развития торгово-экономического сотрудничества в регионе", - отметил дипломат.
По его словам, Вьетнам считает, что участие страны в ТТП и в ряде других соглашений о свободной торговле поможет расширению международной экономической интеграции СРВ, совершенствованию правовых норм и институтов рыночной экономики, а также усилению экономических связей в АТР.
Ранее вьетнамские власти приветствовали подписание соглашения о ТПП, отметив, что оно дает СРВ возможности для разнообразия инвестиционных и торговых связей со многими странами и позволит избежать зависимости от одного или нескольких партнеров. Вьетнамские экономисты высказывали предположения, что реализация на практике положений соглашения будет способствовать созданию новых рабочих мест в тех сферах, спрос на продукцию которых дополнительно увеличится на внешнем рынке, в частности в производстве текстильно-швейных изделий, обуви, морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.
Соглашение о формировании ТТП было подписано министрами торговли 12 стран в феврале 2016 года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако президент США Дональд Трамп 23 января объявил, что Вашингтон не будет участвовать в ТТП.