Пан Ги Мун призвал Южную Корею начать выход из международной изоляции

СЕУЛ, 25 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южная Корея столкнулась с множеством проблем на международной арене, что грозит ей изоляцией. Об этом заявил бывший генеральный секретарь ООН и вероятный кандидат на пост президента страны Пан Ги Мун.

"Пришедший к власти в США Трамп намерен сконцентрироваться на внутренних вопросах Америки, Китай выступает против развертывания в Южной Корее комплекса ПРО THAAD, отношения с Японией постоянно ухудшаются, а с Россией - не развиваются", - подчеркнул Пан Ги Мун в своем выступлении.

По его словам, ракетно-ядерная программа КНДР также дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове, угрожая безопасности региона Северо-Восточной Азии и всего мира.

"В этих условиях Южная Корея должна еще активнее отстаивать свои национальные интересы, развивать дипломатическую мощь", активнее сотрудничать с другими странами на международной арене, считает Пан Ги Мун. "У нас нет большого выбора. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, мы должны работать вместе с США, Китаем, Россией и Японией", - резюмировал он, подчеркнув необходимость скорейшей денуклеаризации КНДР.

Контакты Южной Кореи с КНДР полностью прекратились в начале 2016 года, Китай оказывает на Сеул жесткое экономическое давление с целью отказа от планов развертывания американской ПРО. Россия также высказалась против этого шага, угрожающего ее стратегической безопасности. Отношения с Токио омрачены территориальным спором по поводу островов Токто (Такэсима) и вопросом о компенсации жертвам сексуального рабства.

Также Пан Ги Мун отметил, что развертывание в Республике Корея американского комплекса ПРО THAAD необходимо для обеспечения безопасности страны.

"Эта система необходима для обороны, а не для нападения. Китай не понимает этого", - подчеркнул Пан Ги Мун. По его словам, Сеул должен продолжать работу с Пекином на дипломатическом поприще для того, чтобы снять его обеспокоенность и наладить двусторонние отношения.

В ответ на решение Южной Кореи развернуть в 300 км от Сеула комплекс ПРО США, КНР ввела против нее необъявленные санкции. В частности, ограничен ввоз в Китай южнокорейских товаров, к примеру, косметики, закрыт доступ в страну для популярного южнокорейского культурного контента, так называемой "корейской волны" - поп-групп, кинофильмов и телесериалов, приносивших Южной Корее многомиллионную прибыль. Еще одной мерой стал отказ для южнокорейских авиакомпаний на осуществление дополнительных чартерных рейсов между двумя странами в преддверии новогодних праздников.

Экс-генсек ООН выступил за полное закрытие межкорейского Кэсонского индустриального комплекса, находящегося на территории КНДР.

"Считаю, что решение о закрытии комплекса было верным, и что его не стоит запускать заново", - отметил Пан Ги Мун. По его словам, об открытии промышленного кластера "можно будет вести разговор, если КНДР откажется от своей ракетно-ядерной программы". "Но пока что речь об этом не идет", - сказал бывший генсек ООН.

Пан Ги Мун заметил, что работа в Кэсонском комплексе в нынешних условиях представляет опасность для южнокорейских граждан, поскольку КНДР "может взять его сотрудников в заложники".

В то же время экс-глава ООН подчеркнул необходимость снижения напряженности на Корейском полуострове путем восстановления доверия между Сеулом и Пхеньяном. "Нужно открыть двери к диалогу", - заметил Пан Ги Мун.

В начале февраля 2016 года Сеул принял решение о закрытии Кэсонского индустриального комплекса, где работало более сотни южнокорейских фирм, в ответ на проведение КНДР ядерного испытания и пуска баллистической ракеты. Спустя месяц Пхеньян объявил о приостановке трансграничного экономического сотрудничества с Сеулом и национализировал имущество южнокорейских компаний в Кэсоне.

В Южной Корее подозревают, что часть получаемых КНДР валютных средств от этого совместного проекта шла на развитие ее ядерной и ракетной программ. В прошлом году прибыль от его деятельности впервые превысила $500 млн. Технопарк впервые открылся в 2004 году. Там на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тыс. северокорейцев.