Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией

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ПЕКИН, 25 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские ВС в последнее время не размещали на северо-востоке КНР межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) DF-41. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин.
"Это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности", - отметила дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что Китай наращивает стратегические вооружения на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян. В частности, туда якобы были передислоцированы DF-41.
Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 ("Дунфэн-41", или CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км.