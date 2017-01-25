Обнародованы 10 ранее не публиковавшихся снимков атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Мемориальный Музей мира в Хиросиме продемонстрировал десять ранее не публиковавшихся фотографий, сделанных в момент атомной бомбардировки этого японского города и сразу после нее.

Среди них - уникальный снимок с борта американского бомбардировщика В-29 Enola Gay, который сбросил ядерную бомбу 6 августа 1945 года.

На этой фотографии запечатлен атомный гриб, встающий над уничтоженным городом. Эксперты музея утверждают, что до сих пор были известны только два снимка, сделанные экипажем Enola Gay.

Среди других фотографий - отснятая также с борта самолета панорама, на которой запечатлены руины Хиросимы в январе 1946 года. На снимке имеются подписи трех членов экипажа бомбардировщика. Место, куда они сбросили атомную бомбу, помечено красной точкой.

Все эти фотографии были обнаружены в библиотеке Конгресса США, а также в американских военных архивах.

В результате взрыва четырехтонной урановой бомбы под названием "Малыш" 6 августа 1945 года сразу погибли от 70 до 100 тысяч человек. В настоящее время в списке жертв значатся имена более 303 тыс. человек.