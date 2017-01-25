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Обнародованы 10 ранее не публиковавшихся снимков атомной бомбардировки Хиросимы

Международная панорама
25 января, 15:04 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Фотографии были обнаружены в библиотеке Конгресса США и военных архивах
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ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Мемориальный Музей мира в Хиросиме продемонстрировал десять ранее не публиковавшихся фотографий, сделанных в момент атомной бомбардировки этого японского города и сразу после нее.

Среди них - уникальный снимок с борта американского бомбардировщика В-29 Enola Gay, который сбросил ядерную бомбу 6 августа 1945 года.

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На этой фотографии запечатлен атомный гриб, встающий над уничтоженным городом. Эксперты музея утверждают, что до сих пор были известны только два снимка, сделанные экипажем Enola Gay.

Среди других фотографий - отснятая также с борта самолета панорама, на которой запечатлены руины Хиросимы в январе 1946 года. На снимке имеются подписи трех членов экипажа бомбардировщика. Место, куда они сбросили атомную бомбу, помечено красной точкой.

Все эти фотографии были обнаружены в библиотеке Конгресса США, а также в американских военных архивах.

В результате взрыва четырехтонной урановой бомбы под названием "Малыш" 6 августа 1945 года сразу погибли от 70 до 100 тысяч человек. В настоящее время в списке жертв значатся имена более 303 тыс. человек.

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