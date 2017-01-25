Постпред при ООН: Венесуэла рассчитывает на прямой диалог с США при Трампе

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Каракас рассчитывает на установление прямого диалога с Вашингтоном после прихода к власти в США новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес.

По его словам, сейчас большое влияние на двусторонние отношения оказывают радикальные политические деятели из американского штата Флорида, имеющие тесные связи с "некоторыми элементами (венесуэльской) оппозиции", которые пропагандируют насилие. "Нехорошо, что в роли моста между нашими правительствами выступает этот разряд политиков из Венесуэлы и Флориды. По этом причине, мы рассчитываем, что отношения будут основаны на прямом диалоге между Вашингтоном и Каракасом", - сказал дипломат.

Он напомнил, что полноценных дипломатических отношений между США и Венесуэлой нет уже более шести лет. В столицах двух стран открыты диппредставительства, однако с 2010 г. пустуют должности послов. По его словам, за два последних года, в течение которых Венесуэла была непостоянным членом Совета Безопасности, он продемонстрировал, что может вести диалог с американской стороной. Рамирес признал, что у него возникали разногласия с постпредом США Самантой Пауэр, но он всегда пытался с ней договориться.

Ранее в этом месяце президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности Венесуэлы нормализовать отношения с США при новой администрации. "Нам нужно это сделать, потому что мы навсегда связаны друг с другом, находясь в одном географическом регионе... У нас очень сильно развиты экономические отношения, есть много связей в нефтяном секторе", - отметил Рафаэль Рамирес.

По его словам, серьезный удар по двусторонним отношениям был нанесен двумя предыдущими администрациями США, в особенности в период президентства Джорджа Буша - младшего. "Мы верим, что при Трампе наши отношения улучшатся, - сказал дипломат. - Он бизнесмен, он отличается от Обамы, у него иная внешнеполитическая программа, предусматривающая меньше вмешательства... Во всяком случае, это он декларировал (в ходе предвыборной кампании). Посмотрим, как все будет на самом деле".

Кризис в Венесуэле

Как заявил Рамирес, США очень сильно влияют на ситуацию в Венесуэле, и их вмешательство способствовало возникновению внутриполитических потрясений, которые переживает латиноамериканская страна. Получившая парламентское большинство оппозиция ранее в этом месяце попыталась отстранить от власти Николаса Мадуро, однако принятая ею резолюция не была признана правомочной Верховным судом. Глава государства 15 января объявил о готовности возобновить переговоры со своими оппонентами.

По мнению постпреда Венесуэлы, серьезным препятствием для диалога является разобщенность оппозиции. "Их объединяет только ненависть к чавизму (делу последователей Уго Чавеса - прим. корр.), но у них нет общей программы, общих целей. Они просто хотят свергнуть правительство", - прокомментировал ситуацию дипломат.

Он подчеркнул, что оппозиции нужно вернуться за стол переговоров, чтобы совместными усилиями вывести страну из глубокого экономического кризиса, во многом спровоцированного падением мировых цен на нефть. По словам Рамиреса, если будет возможность вести дискуссии и решать разногласия "без какого-либо внешнего вмешательства", то ситуация улучшится.

При этом дипломат выразил надежду на то, что в Венесуэле "никогда не возникнет ситуации как, как в Сирии или в Йемене", где противоречия между властью и оппозицией вылились в кровопролитные конфликты. Он отметил, что ключевым фактором стабильности страны является "очень сильная армия", которая готова защищать конституционный порядок.