Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кувейте по приговору суда казнили члена правящей в стране семьи

Международная панорама
25 января, 14:14 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Всего к смерти были приговорены семь человек, большинство из них - иностранцы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Семь человек, в основном иностранные граждане, были казнены по приговору кувейтского суда.

Об этом сообщило информационное агентство KUNA.

По его данным, в числе приговоренных к высшей мере наказания член правящей в эмирате семьи ас-Сабах Фейсал Абдалла аль-Джабер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Кувейт
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама