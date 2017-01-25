В Кувейте по приговору суда казнили члена правящей в стране семьи

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Семь человек, в основном иностранные граждане, были казнены по приговору кувейтского суда.

Об этом сообщило информационное агентство KUNA.

По его данным, в числе приговоренных к высшей мере наказания член правящей в эмирате семьи ас-Сабах Фейсал Абдалла аль-Джабер.