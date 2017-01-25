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Треть украинцев готовы покинуть родину навсегда

Международная панорама
25 января, 13:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, января. /ТАСС
Число желающих покинуть свою страну украинцев за год увеличилось на 6%
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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Треть украинцев, преимущественно молодежь, готовы покинуть страну навсегда. Об этом свидетельствуют данные исследования украинской компании Research & Branding Group.

"В декабре 2016 года 34% населения были готовы навсегда покинуть Украину, тогда как 55% украинцев сказали, что не хотели бы куда-то уезжать", - отмечается в исследовании. Компания подчеркивает, что по сравнению с февралем 2015 года миграционные настроения увеличились на 6%. Исследование Research & Branding Group показало, что наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи: 55% украинцев до 30 лет готовы покинуть страну. Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 47%, среди "сорокалетних" - 38% и среди "пятидесятилетних" - 28%.

Сайт "Сегодня.ua", ссылаясь на данные Евростата, пишет, что в 2015 году полмиллиона украинцев получили вид на жительство в ЕС , из них 75,2% с целью трудоустройства. В России, по данным статистики, пребывает 3 млн украинцев. "Это количество можно смело умножать на три", - уверен завотдела миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи Алексей Позяк.

"Количество мигрантов немного выросло из-за событий 2014 года и экономического кризиса. Но этот всплеск не такой большой и несравним с масштабами 90-х. Несколько сотен тысяч человек стали трудовыми мигрантами. Плюс те, кто давно работает за границей", - рассказал Позняк, добавив, что "точных данных о мигрантах на Украине нет".

Вместе с тем он отметил, что трудовая миграция за границу стала моложе. По его словам, молодежь с высшим образованием и знанием иностранного языка стала чаще выезжать в поисках работы: "Это люди молодого и среднего возраста. Но не те, кто только вышел на рынок труда, а уже с небольшим опытом работы и трудоспособен", - уточнил Позняк.

Research & Branding Group - украинская исследовательская компания, основной сферой деятельности которой являются маркетинговые, социально-политические исследования и консалтинг. Компания входит в Европейское общество исследователей общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), Ассоциацию провайдеров услуг Тайных покупателей (MSPA) и в Ассоциацию Global Market Research, объединяющую исследовательские компании по всему миру. Research & Branding Group является соучредителем Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор", что позволяет реализовывать проекты в странах СНГ.

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