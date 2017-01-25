Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР

ЛОНДОН, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Атомные подводные лодки США и СССР столкнулись в водах Северного моря у берегов Великобритании в разгар холодной войны в 1974 году.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на опубликованный ЦРУ документ.

В телеграмме, которая оставалась засекреченной более 40 лет, сообщалось, что инцидент произошел в непосредственной близости от места базирования американских подлодок близ залива Холи-Лох (Шотландия) примерно в 50 километрах от Глазго, где у США в период с 1961 по 1992 год находилась база подводных лодок.

Документ, датированный 3 ноября 1974 года, был направлен тогдашнему госсекретарю США Генри Киссинджеру. "Получено сообщение из Пентагона о том, что одна из наших подлодок класса Poseidon только что столкнулась с советской подлодкой. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения James Madison выходил из Холи-Лох, чтобы занять позицию, когда столкнулся с советской субмариной, ожидавшей за пределами базы с целью установления слежения, оба корабля всплыли, однако потом советская подводная лодка снова погрузилась в воду. Пока нет никаких сообщений о степени повреждений, будем держать вас в курсе", - публикует The Times текст телеграммы.

"Столкновение американской субмарины, несшей 160 ядерных боеголовок, и советского судна было настолько серьезным, что могло привести к началу Третьей мировой войны", - приводит издание мнение одного из экспертов.