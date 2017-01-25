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Дипломат-перебежчик: КНДР хочет вступить в "ядерный клуб" по образцу Индии и Пакистана

Международная панорама
25 января, 13:54 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
По словам бывшего дипломата КНДР, который бежал в Южную Корею, сначала необходимо добиться полной денуклеаризации Севера, и только после этого начинать переговоры с Пхеньяном
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СЕУЛ, 25 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР стремится добиться официального признания в качестве ядерной державы по примеру Индии и Пакистана. Об этом заявил на пресс-конференции в сеульском клубе иностранных корреспондентов бывший советник-посланник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший в прошлом году в Республику Корея.

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"Ким Чен Ын хочет следовать примеру Индии и Пакистана, которые были признаны ядерными державами по факту и в конечном итоге с них сняли санкции", - отметил бывший дипломат.

Он призвал международное сообщество иметь это в виду, когда Пхеньян предлагает ему диалог. "Существует большой соблазн договориться с Севером, например о заморозке его ядерной программы в обмен на отмену санкций. Это именно то, чего желает КНДР, стремясь узаконить свой ядерный статус", - считает Тхэ Ён Хо.

"Именно поэтому сначала необходимо добиться полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи, и уже после этого начинать с ней переговоры", - подчеркнул он.

КНДР до настоящего момента провела пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. Кроме того, Пхеньян в прошлом году провел многочисленные пуски баллистических ракет, в том числе баллистических ракет подводных лодок.

В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. Ограничительные меры, предусмотренные последней резолюцией (принята 30 ноября 2016 года), касаются лизинга и фрахта судов в КНДР, их страхования, научно-технического сотрудничества (за исключением обменов в области медицины), транзита через территорию Северной Кореи. В документе отмечается, что вводимые меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР".

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КНДР Республика Корея
Темы
Ядерные испытания в КНДР
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