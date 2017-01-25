Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня

АСТАНА, 25 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов в 21:00 (18:00 мск), сообщила его пресс-служба.

"В эфире республиканских телеканалов ожидается специальное обращение главы государства", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте президента.

О поводе и теме обращения не сообщается.