Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня

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АСТАНА, 25 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов в 21:00 (18:00 мск), сообщила его пресс-служба.
"В эфире республиканских телеканалов ожидается специальное обращение главы государства", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте президента.
О поводе и теме обращения не сообщается.