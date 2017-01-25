Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня

Международная панорама
25 января, 13:32 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
О поводе и теме обращения не сообщается
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АСТАНА, 25 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов в 21:00 (18:00 мск), сообщила его пресс-служба.

"В эфире республиканских телеканалов ожидается специальное обращение главы государства", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте президента.

О поводе и теме обращения не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Казахстан
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
3
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
4
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Мосгорсуд смягчил приговор экс-студентам МАДИ по делу об изнасиловании
7
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
Темы дня
Реклама