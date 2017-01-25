Фийон отверг обвинения по поводу незаконных выплат своей жене

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон решительно отверг выдвигаемые против него обвинения в создании фиктивного рабочего места и незаконной выплате своей супруге зарплаты в €500 тыс. в течение нескольких лет из средств парламентского фонда.

"Все это не более чем очередные попытки закидывать грязью кандидатов в президенты Франции. Я не намерен это комментировать и возмущен презрением и женоненавистничеством этой публикации - неужели моя супруга не имеет права работать?", - сказал Фийон журналистам в ходе визита в город Бордо.

Пенелопа и полмиллиона

Как утверждает издание Le Canard Enchaine, Фийон в течение нескольких лет выплатил своей жене Пенелопе €500 тыс., фиктивно оформив ее своим помощником в Национальном собрании. По данным еженедельной газеты, супруга Фийона не выполнила какой-либо конкретной работы на том посту, на котором числилась в период 1992-2002 годов.

Как сообщается, супруга кандидата в президенты получала в месяц от €6,9 тыс. до €7,9 тыс. Также ей была выплачена крупная сумма в 2012 году, когда Фийон ушел с поста премьер-министра. Кроме того, она получала также €5 тыс. в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 от журнала Revue des Deux Mondes, владелец которого является давним другом Франсуа Фийона.

Как напомнил, выступая в эфире радиостанции RTL, министр внутренних дел Брюно Ле Ру, "создание фиктивных рабочих мест является, согласно французским законам, особо тяжелым правонарушением". "Необходимо, чтобы Франсуа Фийон в самое ближайшее время сделал все необходимые разъяснения в этой связи", - подчеркнул глава МВД.

Супруга в тени

Как заявил в интервью радиостанции France Info один из официальных представителей Фийона - Бенуа Аппарю, "в устройстве своего родственника на должность помощника депутата или его секретаря нет ничего незаконного". "В этом деле стоит строго придерживаться имеющихся фактов и существующих законов", - добавил он.

"Пенелопа Фийон всегда держалась в тени, нет ничего удивительного, что ее не заметили в Национальном собрании. Она имела право работать и она работала", - сказал политик. При этом Аппарю подчеркнул, что считает появившиеся заявления "недопустимыми" и "явно обусловленными проходящей предвыборной кампанией".

Такого же мнения о "намеренной дискредитации" кандидата придерживается и Флоранс Портелли, национальный секретарь партии "Республиканцы" и также официальный представитель Франсуа Фийона. "Это грязная и недостойная игра. Момент появления таких утверждений выбран намеренно, когда предвыборная кампания Франсуа Фийона находится в самом разгаре - и это при том, что речь идет о событиях, имевших место еще до 2000 года", - отметила она, выступая в эфире радиостанции.

"Пенелопа Фийон - дипломированный специалист, она прекрасно соответствовала такой должности помощника депутата, Франсуа Фийон ей полностью доверяет", - сказала Портелли. Она напомнила, что помощники депутата могут работать как в Париже в здании Национального собрания, так и "на земле" - в его избирательном округе, и в этом случае они редко появляются в столице.

Бывший председатель Национального собрания Франции Бернар Акуайе, представитель партии "Республиканцы", напротив, сообщил, что "часто видел Пенелопу Фийон" в коридорах нижней палаты парламента и "в окружении Франсуа Фийона в Нацсобрании".

Скандал нарастает

Публикация сообщений о предполагаемой виновности Фийона в расхищении государственно-административных средств вызвала сильный резонанс во французском обществе. Всего пару недель назад кандидату в президенты пришлось оправдываться после того как СМИ выдвинули в его адрес обвинения в получении нелегальных доходов через принадлежащую ему консалтинговую компанию.

СМИ напоминают также о том, что Фийон в своей предвыборной программе активно выступает на "прозрачность" политической деятельности и за резкое сокращение трат государственно-административного аппарата, предлагая уволить с этой целью не менее 500 тыс. служащих.