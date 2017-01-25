В Бельгии задержаны семь предполагаемых участников боевых действий в Сирии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бельгийские правоохранительные органы задержали после обысков в Брюсселе семь человек, которых подозревают в том, что они участвовали в боевых действиях на территории Сирии. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные бельгийской прокуратуры, задержанных допросят.

"Расследование ведется в отношении предполагаемых участников боевых действий, вернувшихся из Сирии", - говорится в заявлении прокуратуры. По данным бельгийской газеты Le Soir, оружие или взрывчатые вещества во время обысков не обнаружены.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в столичных коммунах Моленбек, Скарбек, Андерлехт, а также в районе Лакен. Данные обыски никак не связаны с террористическими атаками в Брюсселе и Париже в 2015-2016 годах, отмечает агентство.