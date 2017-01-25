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Автомобилисты протестуют у здания правительства в Киеве

Международная панорама
25 января, 15:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, января. /ТАСС
Накануне владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрывали основные дороги в город, требуя урегулировать временный ввоз автомобилей из Европы
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© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, блокировавшие накануне все основные дороги в Киев, продолжили акцию протеста у здания правительства Украины. Как передает корреспондент ТАСС с места события, митингующие настаивают на своем требовании урегулировать временный ввоз автомобилей из Европы.

Как сообщили в Национальной полиции, правительственный квартал усиленно охраняется в связи с митингом. По данным ведомства, здесь несут службу около 700 сотрудников. Акция проходит спокойно.

Изменить Таможенный кодекс

О том, что собственники иномарок с иностранными номерами не намерены отступать, сообщил организатор акции Олег Ярошевич.

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"Мы, возможно, расширим нашу акцию, проведем ее не только на окраинах города", - сказал он накануне. По его словам, правительство обещает рассмотреть предложения протестующих владельцев автомобилей с иностранной регистрацией по изменению законодательства. "Наша инициативная группа получила заверения от министра финансов Александра Данилюка в том, что в кабинете министров рассмотрят наши предложения по урегулированию вопросов, связанных с ввозом в страну автомобилей с иностранной регистрацией", - отметил он.

Автовладельцы, по его словам, надеются на "скорейшее принятие изменений в Таможенный кодекс".

24 января с утра на основных магистралях при въезде в столицу протестующие частично заблокировали основные въезды в Киев, перекрыв для движения автомобилей крайние полосы на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.

Скандальный закон

Участники акции, по сути, добиваются разрешения на ввоз в страну и временную регистрацию автомобилей старше 2010 года. В настоящее время такие автомобили на Украине зарегистрировать нельзя. При этом автомобили с иностранными номерами, зарегистрированные на иностранных граждан, имеют право находиться на территории Украины в течение года.

В результате в стране сложилась практика, при которой граждане, покупая автомобили за рубежом, регистрируют их также за границей на иностранцев, получая право пользоваться машиной в течение года без украинской регистрации.

Участники акции протеста требуют предоставить аналогичные права гражданам Украины. В таком случае украинцы смогут временно (на год) регистрировать автомобили старше 2010 года, ежегодно уплачивая за них фиксированные пошлины.

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