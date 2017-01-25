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CNN: отказавшаяся защищать Трампа агент спецслужб попала под расследование

Международная панорама
25 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В отношении агента Керри О'Грейди приняты меры, какие именно - не сообщается
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Секретная служба США начала расследование в отношении женщины-агента, которая заявила, что в случае покушения на президента Дональда Трампа не будет закрывать его от пуль. Об этом сообщает телеканал CNN. Служба, обеспечивающая охрану президента и кандидатов в президенты, заверила, что в отношении агента Керри О'Грейди приняты меры, какие именно - не сообщается.

Представители Секретной службы заявили, что ей "известно о сообщениях в социальных сетях, агентство принимает быстрые и соответствующие меры".

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"От всех агентов и сотрудников Секретной службы требуется соблюдение высочайших профессиональных и этических стандартов поведения, - говорится в сообщении специальной структуры. - Любые сообщения о неподобающем поведении воспринимаются со всей серьезностью и быстро расследуются".

Заявления, ставшие причиной расследования, агент Керри О'Грейди сделала в социальной сети Facebook несколько месяцев назад, когда Трамп был кандидатом в президенты США от партии республиканцев и уже находился под государственной охраной.

Однако о них стало известно публике только на этой неделе, когда о них сообщила пресса. В записях не упоминается имя Трампа, однако, как сообщает CNN, нет сомнений в том, что агент Секретной службы имеет в виду именно его.

О'Грейди является специальным агентом в отделении Секретной службы в Денвере (штат Колорадо). В ее обязанности входит координация действий с прибывающими из Вашингтона группами, занимающимися охраной кандидатов в президенты США, а также самого президента в случае его визита в Колорадо.

В своих записях в Facebook Керри О'Грейди призналась, что ей очень сложно соблюдать действующий в США с 1939 года закон Хэтча, запрещающий правительственным служащим, за исключением президента, вице-президента и ведущих членов администрации, высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

По ее признанию, она обязана в случае покушения прикрыть своим делом от пули любого кандидата в президенты. "Однако мир изменился и я изменилась, - написала О'Грейди. И я лучше сяду в тюрьму, чем приму на себя пулю или поддержу то, что я считаю катастрофой для этой страны и для сильных и прекрасных женщин и меньшинств, которые здесь живут".

"Долой Закон Хатча. Я за нее", - написала О'Грейди. Она не уточнила, кого имеет в виду, однако из контексту можно предположить, что речь шла о кандидате от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая была единственной женщиной, претендовавшей на президентский пост.

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