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TVP: на Украине осквернено польское военное кладбище

Международная панорама
25 января, 14:55 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Вандалы нанесли краской надписи "СС Галиция" и "ОУН-УПА"
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ВАРШАВА, 25 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вандалы осквернили польское военное кладбище в Быковне под Киевом. Об этом сообщило Telewizja Polska.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь со вторника на среду.

"На украинской и польской части кладбища нанесены надписи масляной краской. На польской части написано "СС Галиция", а на украинской - ОУН-УПА (запрещена в РФ). Была также попытка разрушить вход на польскую часть кладбища. Кто-то пытался сломать его ломом, одна колонна накренилась", - сказал Польскому агентству печати директор мемориального комплекса Богдан Билащивский.

Мемориальное кладбище в Быковне было открыто 21 сентября 2012 года на месте захоронения останков около двух тысяч польских военных.

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