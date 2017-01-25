Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мира

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ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Франции Жак Ширак выдвинут в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщила газета Le Figaro. По ее данным, досье и сопроводительное письмо были поданы в Нобелевский комитет 23 января.
Предложение о выдвижении кандидатуры Жака Ширака на получение высокой международной награды "за вклад в процесс создания многостороннего мира" сделала группа его давних друзей и политических соратников. Среди них - бывший председатель Национального собрания Франции Бернар Акуайе, бывший премьер-министр Жан-Пьер Раффарен, а также Фредерик Сала-Бару, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца и зять Жака Ширака. По данным Le Figaro, идея подобной инициативы возникла у них летом 2016 года.
Инициативная группа создала ассоциацию "Жак Ширак, политик, приверженный диалогу и миру". Ее возглавил видный политик, бывший министр экономики Тьерри Бретон. Петиция в поддержку идеи по выдвижению Ширака на получение Нобелевской премии мира получила уже подписи 280 депутатов, в основном представителей партии "Республиканцы". Также за награждение Ширака выступил и его давний друг, бывший президент Сенегала Абду Диуф.
Инициативная группа подчеркивает, что выдвижением Жака Ширака не столько стремится напомнить о значимости его прошлой международной деятельности, сколько, как отметил Жан-Пьер Раффарен, "исходит из стремления добиваться защиты мира на планете".
Стефан Ле Фоль, официальный представитель французского правительства, выступая в эфире радиостанции France Info, приветствовал эту инициативу. "Выдвижение кандидатуры бывшего президента Франции Жака Ширака на награждение Нобелевской премией мира - это вполне логичная инициатива. На своем посту он проделал большую работу", - сказал Ле Фоль.
Жак Ширак в течение двух сроков был президентом Франции - в 1995-2002 гг. и 2002-2007 гг.. Ранее он занимал пост мэра Парижа и был одним из лидеров голлистской партии "Объединение в поддержку республики". Завершив деятельность в качестве президента Франции, Жак Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета Франции. Его имя было присвоено в прошлом году созданному по его инициативе парижскому этнографическому музею "Бранли".