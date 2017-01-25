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В США впервые за 50 лет прибыл легальный груз с Кубы

Международная панорама
25 января, 15:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Американский бизнесмен заказал на острове древесный уголь
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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Судно с первым за последние более чем 50 лет легальным грузом с Кубы причалило во вторник в американском порту Эверглейдс в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида).

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Оно, как сообщило агентство AP, доставило два контейнера с древесным углем, полученным на острове кустарным способом частными объединениями рабочих, что позволило импортировать это сырье в Соединенные Штаты, несмотря на действующее в отношении Кубы торговое эмбарго.

Такие поставки стали возможными благодаря ряду послаблений, сделанных Минфином и Минторгом США при администрации Барака Обамы.

Уголь доставлен по заказу предпринимателя Скотта Гилберта, объявившего о намерении приобрести на Кубе 80 тонн этого вида топлива. Кубинский древесный уголь отличается чистым горением. По этой причине он часто используется в хлебопекарном производстве. Согласно сообщениям СМИ, за каждую тонну топлива компания Гилберта заплатил по $420, что существенно превышает его рыночную цену в США.

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Обама объявил о намерении нормализовать отношения с Кубой в декабре 2014 года. С тех пор страны восстановили дипломатические отношения и расширили сотрудничество в ряде сфер, включая торговлю. Полностью же отменить американское эмбарго против Кубы может лишь Конгресс США, но он пока не демонстрирует желания это сделать.

"Теперь и американским потребителям стал доступен этот товар, который европейцы и жители других регионов мира приобретают уже много лет, - заявил ранее Гилберт. - Это знаменует собой начало новой эры в торговле между Соединенными Штатами и Кубой". В то же время он отметил, что эти поставки пока являются экспериментом с учетом того, что к власти в США пришла новая администрация, руководитель которой, Дональд Трамп, уже выразил готовность отменить многие из внешнеполитических решений своего предшественника.

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