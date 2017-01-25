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Глава ЕЕК призвал европейцев противостоять псевдопатриотизму

Международная панорама
25 января, 15:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Мария Хренова
Вячеслав Моше Кантор отметил, что в Европе вновь стали допустимы "откровенно антисемитские, ксенофобские и нетерпимые высказывания" под прикрытием патриотизма
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БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что встревожен проявлениями ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости, которые, по его словам, имеют место в современной Европе под прикрытием патриотизма.

"Чрезвычайное беспокойство вызывает тот факт, что сегодня в Европе, когда жива память о Холокосте, мы сталкиваемся с ситуацией, в которой крайние правые набирают популярность во всех крупных странах на континенте", - сказал Кантор в среду, 25 января, журналистам на вечере памяти жертв Холокоста в Европейском парламенте. По его словам, в "приличном обществе" вновь стали допустимыми "откровенно антисемитские, ксенофобские и нетерпимые высказывания под прикрытием национального патриотизма".

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В связи с этим президент ЕЕК призвал "правительства и избирателей по всей Европе сопротивляться правому экстремизму и в СМИ, у себя дома и на избирательных участках бросить вызов ненависти". "Отмечая 72-ю годовщину окончания Холокоста, мы должны задуматься над тем, куда экстремизм ведет наше общество и что нужно сделать, чтобы ликвидировать эту раковую опухоль", - подчеркнул он.

Кантор также выразил глубокую обеспокоенность тем, что "в демократиях Запада идет волна популизма и изоляционизма". "Замыкаясь в себе, мы как народ рискуем вызвать чувство отчуждения у живущих среди нас меньшинств", - предупредил он.

Вечер проходит в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января, в день освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим.

ЕЕК учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. Конгресс работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Париже. Он объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 млн евреев.

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