Глава ЕЕК призвал европейцев противостоять псевдопатриотизму

МОК лишил двух медалей легкоатлетку Лебедеву после перепроверки допинг-проб с ОИ-2008Спорт 25 января, 17:06
КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйствеНовости Урала 25 января, 17:04
Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 25 января, 17:02
Директор "Оренбургской мили" не связывает снятие легкоатлетов с допингомСпорт 25 января, 17:02
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во ВладивостокеВ стране 25 января, 16:55
Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в ХохфильценеСпорт 25 января, 16:46
Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%Транспорт 25 января, 16:43
ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выраженийСпорт 25 января, 16:41
Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что встревожен проявлениями ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости, которые, по его словам, имеют место в современной Европе под прикрытием патриотизма.
"Чрезвычайное беспокойство вызывает тот факт, что сегодня в Европе, когда жива память о Холокосте, мы сталкиваемся с ситуацией, в которой крайние правые набирают популярность во всех крупных странах на континенте", - сказал Кантор в среду, 25 января, журналистам на вечере памяти жертв Холокоста в Европейском парламенте. По его словам, в "приличном обществе" вновь стали допустимыми "откровенно антисемитские, ксенофобские и нетерпимые высказывания под прикрытием национального патриотизма".
В связи с этим президент ЕЕК призвал "правительства и избирателей по всей Европе сопротивляться правому экстремизму и в СМИ, у себя дома и на избирательных участках бросить вызов ненависти". "Отмечая 72-ю годовщину окончания Холокоста, мы должны задуматься над тем, куда экстремизм ведет наше общество и что нужно сделать, чтобы ликвидировать эту раковую опухоль", - подчеркнул он.
Кантор также выразил глубокую обеспокоенность тем, что "в демократиях Запада идет волна популизма и изоляционизма". "Замыкаясь в себе, мы как народ рискуем вызвать чувство отчуждения у живущих среди нас меньшинств", - предупредил он.
Вечер проходит в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января, в день освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим.
ЕЕК учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. Конгресс работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Париже. Он объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 млн евреев.