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Hurriyet: семерых россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов

Международная панорама
25 января, 16:07 дата обновления: 25 января, 16:25 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, января. /ТАСС
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Генконсул РФ в Стамбуле заявил, что турецкие власти не информировали российских дипломатов о суде
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© AP Photo/Lefteris Pitarakis

АНКАРА, 25 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Девять человек, включая семерых граждан РФ, предстали перед судом по обвинению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также в подготовке терактов на территории Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet.

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По ее данным, подозреваемые планировали совершить атаки в июне 2016 года, но были схвачены турецкими спецслужбами. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, теракты планировалось совершить с помощью моделей самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки, которая была переправлена в Стамбул из провинции Шанлыурфа на границе с Сирией.

Издание отмечает, что на скамье подсудимых находятся Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.

Как сообщил корреспонденту ТАСС генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев, турецкие власти не информировали российских дипломатов о суде над семью россиянами.

"Мы сами узнали об этом сегодня из прессы. Соответственно, наши дипломаты не участвуют в этом процессе", - сказал он.

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