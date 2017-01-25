Трамп намерен вдвое сократить число беженцев, допущенных в США в 2017 году

МОК лишил двух медалей легкоатлетку Лебедеву после перепроверки допинг-проб с ОИ-2008Спорт 25 января, 17:06
КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйствеНовости Урала 25 января, 17:04
Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 25 января, 17:02
Директор "Оренбургской мили" не связывает снятие легкоатлетов с допингомСпорт 25 января, 17:02
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во ВладивостокеВ стране 25 января, 16:55
Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в ХохфильценеСпорт 25 января, 16:46
Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%Транспорт 25 января, 16:43
ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выраженийСпорт 25 января, 16:41
Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен сократить вдвое число беженцев, которые будут допущены ко въезду в страну в 2017 году. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Ожидается, что Трамп сократит число допущенных в страну беженцев в 2017 финансовом году вдвое, до 50 тыс. человек", - приводит агентство слова двух неназванных сотрудников аппарата Конгресса.
Ранее сообщалось, что Трамп даст распоряжение приостановить выдачу виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет будет действовать до тех пор, пока власти США не разработают более жесткий механизм проверки беженцев, желающих въехать на территорию страны.
Агентство также сообщает, что глава государства планирует объявить сегодня ряд мер в области национальной безопасности и подписать соответствующие указы. В числе возможных шагов - прием на работу дополнительно 5 тыс. пограничников, а также призыв к более тесному взаимодействию местных правоохранительных органов и федеральных миграционных властей.