Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Истребители Великобритании Eurofighter Typhoon пролетели рядом с авианосцем РФ "Адмирал Кузнецов", когда он следовал через Ла-Манш. Об этом сообщается в официальном Twitter Королевского военно-морского флота Великобритании.
"Фрегат HMS St Albans и истребители Королевских ВВС сопровождают российскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" при проходе Ла-Манша", - говорится в подписи к фото в блоге флота.
The @RoyalNavy's HMS St Albans, plus @RoyalAirForce Typhoons, escort the Russian Admiral Kuznetsov carrier task group through the Channel. pic.twitter.com/rSfELohVcY— Royal Navy (@RoyalNavy) 25 January 2017
На фотографии видны три истребителя Королевских ВВС, фрегат, а также крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов".
Российская сторона не сообщает о перемещениях авианосной группы.
Как заявил ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, авианосная группа с "Кузнецовым" начала переход из Средиземного моря к месту постоянной дислокации в Североморске 6 января. Переход был запланирован в рамках сокращения группировки Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.