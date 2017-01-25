Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш

Международная панорама
25 января, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Российская сторона не сообщает о перемещениях авианосной группы
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Истребители Великобритании Eurofighter Typhoon пролетели рядом с авианосцем РФ "Адмирал Кузнецов", когда он следовал через Ла-Манш. Об этом сообщается в официальном Twitter Королевского военно-морского флота Великобритании.

"Фрегат HMS St Albans и истребители Королевских ВВС сопровождают российскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" при проходе Ла-Манша", - говорится в подписи к фото в блоге флота.

На фотографии видны три истребителя Королевских ВВС, фрегат, а также крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов".

Российская сторона не сообщает о перемещениях авианосной группы.

Как заявил ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, авианосная группа с "Кузнецовым" начала переход из Средиземного моря к месту постоянной дислокации в Североморске 6 января. Переход был запланирован в рамках сокращения группировки Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
4
В Татарстане предотвращен теракт на заводе, выпускающем стратегические бомбардировщики
5
Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга партнера по эстафете
6
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
7
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
Темы дня
Реклама