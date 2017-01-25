NYT: переезд Трампа в Вашингтон не повлиял на режим охраны Trump Tower в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Особые меры безопасности внутри и вокруг небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке оставлены в действии, несмотря на переезд Дональда Трампа в Вашингтон после инаугурации в качестве президента США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Внутри здания и у его входа по-прежнему круглосуточно дежурят сотрудники полиции и Секретной службы США. Металлические заграждения по периметру Trump Tower не сняты. Группы полицейских со служебными собаками патрулируют территорию в радиусе чуть менее одного километра от башни.

В системе безопасности, установленной еще в конце 2016 года, сделано одно незначительное послабление. Как убедился корреспондент ТАСС, теперь охрана открыла пешеходам проход по тротуару непосредственно перед входом в небоскреб, являющийся штаб-квартирой бизнес-империя Trump Organization. Там же базировался и сам республиканец до вступления в должность главы государства.

В настоящее время в Trump Tower проживают супруга президента Меланья с сыном Бэрроном, они вернулись из столицы после инаугурационных торжеств. Первая леди не планирует задерживаться в Нью-Йорке дольше нескольких недель. "Она возвращается в Нью-Йорк перед началом учебной недели и будет распределять свое время на поездки в Вашингтон и обратно в Нью-Йорк в течение предстоящих нескольких недель", - сообщили ранее телекомпании CNN в пресс-службе Меланьи Трамп.

Ранее журнал Washingtonian отмечал, что супруга президента США и их 10-летний сын после инаугурации останутся в Нью-Йорке по крайней мере до конца нынешнего учебного года, чтобы мальчик, посещающий элитную частную школу, не прерывал обучение. Это уточнение, сделанное республиканцем, дало СМИ повод предположить, что первая леди будет жить в Нью-Йорке до середины предстоящего лета.