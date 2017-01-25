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Kharkiv Today: дневники Геббельса издадут в Харькове на украинском языке

Международная панорама
25 января, 17:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, января. /ТАСС
В России его мемуары включены в федеральный список экстремистских материалов решением суда и запрещены
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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Харьковское издание "Фолио" издаст на украинском языке дневники одного из лидеров нацистской Германии Йозефа Геббельса. Мемуары охватывают последние годы жизни идеолога нацизма - с 1944 года по 1945 год, пишет издание Kharkiv Today.

"Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 года насчитывалось около 15 тыс. страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-1945 годов - наиболее ценная часть записей Геббельса", - говорится в аннотации к изданию.

Генеральный директор и владелец издательства "Фолио" Александр Красовицкий считает, что "эта книга нужна украинскому обществу". Однако по мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках Украины.

"Йозефа Геббельса нужно исследовать и издавать, как и Льва Толстого, и Мао, и других тоталитарных идеологов. Но не эти мемуары, и в любом случае - с серьезным научным аппаратом, который объяснил бы эпоху, истоки и последствия изложенных мыслей", - заявил украинский автор и радиоведущий Константин Дорошенко.

Йозеф Геббельс - немецкий государственный деятель, один из лидеров нацистской партии, рейхсминистр пропаганды. В России его книга "Геббельс Йозеф. Дневники 1945 года. Последние записи" решением суда включена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена.

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