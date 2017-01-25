Al Arabiya: в плену у террористов в Западном Мосуле остается 750 тыс. мирных жителей

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Почти 750 тыс. человек находятся на территории, подконтрольной террористам группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на западе иракского города Мосул. Такие данные, как передает телеканал Al Arabiya, привел представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.
"После 100 дней военной операции по восстановлению Мосула мы и наши партнеры по гуманитарным операциям глубоко обеспокоены за жизнь 750 тыс. мирных жителей в западной части города", - сказал Миллман, напомнив, что власти Ирака объявили о скором начале наступления на позиции ИГ в Западном Мосуле.
24 января главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательном освобождении Восточного Мосула от ИГ и скором начале следующего этапа кампании против экстремистов в западных кварталах города.
Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга".
Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают контртеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды федеральной полиции республики.