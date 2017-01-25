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Президент Болгарии назначил членов технического правительства

Международная панорама
25 января, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Согласно заявлению президента, техническое правительство приступит к работе в пятницу
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев назначил членов технического правительства, которое будет управлять страной в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению президента, техническое правительство приступит к работе в пятницу. Как сообщается, министерство иностранных дел Болгарии возглавит бывший посол страны в Германии Ради Найденов.

Во вторник премьер-министром технического правительства Болгарии был назначен видный болгарский юрист и политик Огнян Герджиков.

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