Президент Болгарии назначил членов технического правительства

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев назначил членов технического правительства, которое будет управлять страной в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению президента, техническое правительство приступит к работе в пятницу. Как сообщается, министерство иностранных дел Болгарии возглавит бывший посол страны в Германии Ради Найденов.

Во вторник премьер-министром технического правительства Болгарии был назначен видный болгарский юрист и политик Огнян Герджиков.