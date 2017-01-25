Музей русского искусства в Киеве переименован в "Киевскую галерею"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Киевский городской совет решил переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея". Об этом сообщила бывший депутат Киевсовета Елена Ескина, ссылаясь на итоги сегодняшнего заседания комиссии по вопросам культуры столичной администрации.

"Комиссия приняла решение переименовать музей русского искусства в музей "Киевская галерея", - написала она на своей странице в соцсети Facebook, добавив, что члены комиссии отказались также упоминать в названии фамилию основателей музея - меценатов Терещенко.

Кроме того, по ее словам, в Киевсовете не учли мнение киевлян, а также депутатов прошлого созыва, которые во время общественных слушаний высказались за название "Киевский национальный музей. Галерея Терещенко".

Ранее сотрудники Музея русского искусства выступили против предложения Киевского городского совета относительно переименования учреждения и удаления из его названия слов "русское искусство".

По их мнению, уникальная коллекция музея, в основе которой экспонаты именно русской художественной культуры, является ценностью государственного уровня. Таким образом, изъятие словосочетания "русское искусство", указывающего на состав экспозиции, станет, по утверждению руководства музея, некомпетентным.

Киевский национальный музей русского искусства основан в ноябре 1922 году. Его собрание насчитывает более 13 тысяч экспонатов, среди них выделяются уникальные коллекции древнерусских икон XIII-XVII веков, произведения Ильи Репина, Дмитрия Левицкого, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля и многих других.