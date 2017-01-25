Король Иордании подчеркнул роль России в урегулировании конфликта в САР

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия играет критически важную роль в урегулировании конфликта в Сирии. Такое мнение на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал король Иордании Абдалла II.
"Мы признаем критически важную роль России в урегулировании этого (сирийского - прим. ТАСС) и многих других региональных вопросов", - сказал король Иордании.
"Мы действительно полностью поддерживаем процесс урегулирования, начатый в Астане, и благодарны роли России, ее участию в этом процессе", - добавил Абдалла II.
Он выразил надежду, что "у сирийцев будет общее инклюзивное будущее", а соответствующие переговоры будут продолжаться в разных форматах, в том числе - в женевском.