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Король Иордании подчеркнул роль России в урегулировании конфликта в САР

Международная панорама
25 января, 18:33 UTC+3
Он также выразил свою благодарность на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия играет критически важную роль в урегулировании конфликта в Сирии. Такое мнение на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказал король Иордании Абдалла II.

"Мы признаем критически важную роль России в урегулировании этого (сирийского - прим. ТАСС) и многих других региональных вопросов", - сказал король Иордании.

"Мы действительно полностью поддерживаем процесс урегулирования, начатый в Астане, и благодарны роли России, ее участию в этом процессе", - добавил Абдалла II.

Он выразил надежду, что "у сирийцев будет общее инклюзивное будущее", а соответствующие переговоры будут продолжаться в разных форматах, в том числе - в женевском.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Абдалла II (король Иордании) Путин, Владимир Владимирович
Страны
Сирия Россия Иордания
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