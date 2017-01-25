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Французская прокуратура начала расследование в отношении супруги Франсуа Фийона

Международная панорама
25 января, 19:12 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Расследование открыто по обвинению в присвоении государственных средств
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ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Французская прокуратура начала расследование в отношении супруги кандидата на президентских выборах Франсуа Фийона. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP).

Расследование открыто по обвинению в "присвоении государственных средств". Оно поручено подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями.

Следственные органы заинтересовались Пенелопой Фийон после того, как газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором говорится, что супруга Фийона в период с 1992 по 2002 год была оформлена в качестве личной помощницы мужа в Национальном собрании.

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При этом газета утверждает, что никакой конкретной работой на этом посту она не занималась, но при этом ежемесячно получала от €6,9 до 7,9 тыс. Она получала также €5 тыс. в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 года от журнала Revue des Deux Mondes, владелец которого является давним другом Франсуа Фийона, и, судя по всему, и там не выполняла никакой работы.

"Все это не более чем очередные попытки закидывать грязью кандидатов в президенты Франции. Я не намерен это комментировать и возмущен презрением и женоненавистничеством этой публикации. Неужели моя супруга не имеет права работать?", - сказал Фийон журналистам в ходе визита в город Бордо.

Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль отметил, что национальное законодательство не запрещает парламентариям нанимать на работу членов своих семей. "Ничто не запрещает парламентарию нанимать на работу кого-то из членов его семьи, это норма права", - сказал он. Однако тут же оговорился, что речь должна идти не о фиктивной должности, а о реальной работе.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Франсуа Фийон является одним из наиболее серьезных претендентов на пост главы государства, согласно многочисленным опросам.

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