Экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты выдвигается на пост президента в третий раз

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ЦХИНВАЛ, 25 января. /ТАСС/. Экс-президент Южной Осетии (РЮО) Эдуард Кокойты в третий раз выдвигается на пост президента республики, инициативная группа избирателей по его выдвижению обратилась в ЦИК в среду. Об этом сообщили ТАСС в Центризбиркоме.
"В Центральную избирательную комиссию сегодня обратилась инициативная группа по выдвижению бывшего президента Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты, - сказали в ЦИК республики. - Собрание инициативной группы состоится 1 февраля".
Пост президента Южной Осетии Эдуард Кокойты занимал два срока подряд - с 2001 по 2011 год.
Как ранее сообщила ТАСС председатель ЦИК РЮО Бела Плиева, в ЦИК уже поступили заявления от инициативной группы в поддержку действующего президента республики Леонида Тибилова и республиканской политической партии "Единая Осетия" в поддержку лидера партии Анатолия Бибилова.
"Нас уведомляют за пять дней до съезда партии и собрания инициативной группы, Центральная избирательная комиссия направляет своих представителей на эти мероприятия с тем, чтобы зафиксировать то, насколько их организация и проведение соответствуют избирательному закону", - пояснила Плиева.
В частности, в съезде партии и собрании инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты должны участвовать не менее 100 человек. Подписи в поддержку выдвинутого кандидата и полный пакет документов представляются в ЦИК не позже чем за 35 дней до голосования.
Согласно конституции Южной Осетии, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком (осетинский и русский) и постоянно проживающий последние 10 лет на территории республики. Глава государства избирается сроком на пять лет и не может занимать должность президента более двух сроков подряд.
В начале декабря минувшего года парламент Южной Осетии назначил очередные выборы президента страны на 9 апреля 2017 года. О намерении баллотироваться на выборах заявляли действующий глава республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и экс-президент Эдуард Кокойты.