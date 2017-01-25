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Новое избирательное законодательство Италии признано частично соответствующим конституции

Международная панорама
25 января, 19:59 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Тем не менее закон может быть применен немедленно, отметили в конституционном суде страны
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Здание Конституционного суда Италии

Здание Конституционного суда Италии

© AP Photo/Riccardo De Luca

РИМ, 25 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Конституционный суд Италии признал новое избирательное законодательство "Италикум" лишь частично соответствующим основному закону страны.

Однако согласно объявленному в среду, 25 января, высшей судебной инстанцией республики вердикту, закон может быть "применен немедленно".

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В частности, конституционный суд отклонил проведение выборов в национальный парламент в два тура. Согласно разработанному правительством Маттео Ренци закону, принятому минувшим летом, в случае если ни одна партия не набирает большинства голосов, две лидирующие выходят во второй тур в борьбе за парламентское большинство (и право формировать правительство). Суд постановил, что так называемая премия большинства должна быть определена по результатам первого тура.

"Италикум" должен прийти на смену предыдущему закону, ранее признанному антиконституционным. Этот закон касается порядка избрания только в нижнюю палату парламента, поскольку верхнюю палату (Сенат) предполагалось устранить как избранный орган. Соответствующая реформа прошла все стадии одобрения в парламенте, однако не была поддержана на всенародном референдуме 4 декабря 2016 года и в итоге не будет осуществлена.

В результате исхода референдума Ренци подал в отставку.

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