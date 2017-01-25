Помощником вице-президента США по нацбезопасности стала Андреа Томпсон

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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вице-президент США Майкл Пенс принял решение назначить своим помощником по национальной безопасности Андреа Томпсон. Об этом объявила пресс-служба Белого дома.
Томпсон, отмечает пресс-служба, является полковником сухопутных войск США в отставке. В Вооруженных силах она прослужила более 25 лет, причем за ее плечами несколько "командировок на войну" - в Афганистан и Ирак. В Афганистане Томпсон служила в разведывательных управлениях штабных структур. Также она служила в Боснии и Герцеговине и других зарубежных странах.
На работу к Пенсу Томпсон, которая теперь также получит должность заместителя помощника президента Дональда Трампа, переходит из консалтинговой компании, созданной отставным генералом Стэнли Маккристалом. В прошлом она также работала в аппарате комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса.
Кроме того, Пенс назначил целый ряд других своих помощников, включая пресс-секретаря, которым стал Марк Лоттер. До этого Лоттер занимал такую же должность в избирательном штабе Пенса. Пресс-секретарь был заместителем руководителя избирательной кампании Пенса. Лоттер, как и Пенс, является жителем штата Индиана.