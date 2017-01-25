ABC: США начнут строить стену на границе с Мексикой через несколько месяцев

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НЬЮ-ЙОРК, ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин, Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп отдаст распоряжение о начале строительства стены на границе с Мексикой "относительно скоро", через "месяцы".
Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого был показан в эфире.
Он признал, что сроки начала реализации проекта зависят от происходящего в Мексике. "В конечном счете все будет выливаться из происходящего в Мексике. И мы в той или иной форме получим от Мексики возмещение, как я неоднократно и заявлял", - отметил Трамп. Он пообещал добиться от Мехико компенсации 100% расходов на возведение стены, уточнив, что скорее всего это произойдет "в более поздние сроки".
"Я вам говорю, что оплата будет. Она будет, вероятно, в сложной форме. То, что я делаю, принесет благо Соединенным Штатам, Мексике тоже будет хорошо. Мы хотим, чтобы Мексика была стабильной и прочной", - заверил глава государства. Отвечая на вопрос о сроках начала строительства, он пообещал приступить к нему "настолько скоро, насколько мы физически сможем". "Я бы сказал, это произойдет через месяцы, да. А вот планирование начинается немедленно", - заверил Трамп.
Трамп во время предвыборной кампании выступал за возведение заграждения на границе с Мексикой, которая остановила бы поток нелегальных иммигрантов на территорию США. По словам республиканца, высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость он оценивал в $10-12 млрд.
"Стена на границе с Мексикой будет построена. И Мексика оплатит 100% стоимости ее сооружения. Они еще об этом не подозревают, но они заплатят", - утверждал ранее политик. 23 декабря члены переходной команды Трампа обратились к Таможенно-пограничной службе Техаса с запросом по сооружению стены.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее отмечал, что Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с новой администрацией США, однако не станет платить за строительство стены.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в среду сообщил, что Трамп намерен подписать два исполнительных указа, нацеленных на ужесточение иммиграционной политики. По его словам, означенные документы направлены на то, чтобы "улучшить пограничный контроль", в том числе посредством расширения масштабов депортации за пределы США нелегальных иммигрантов.
Первый из указов предусматривает "строительство крупного физического барьера" на американо-мексиканской границе. С точки зрения Спайсера, речь идет о мерах, отвечающих "здравому смыслу". "Мексика заплатит" за возведение такой защитной стены "тем или иным образом", указал Спайсер.