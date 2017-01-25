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ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в Донбассе

Международная панорама
25 января, 21:13 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 25, января. /ТАСС
При этом поправка была ранее поддержана большинством членов Мониторингового комитета ПАСЕ
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© REUTERS/Vincent Kessler

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не утвердила поправку к резолюции по Украине, требующую провести выборы в Верховную раду на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Поправка с требованием как можно скорее решить вопрос о "недопредставленности в Верховной раде представителей восточных территорий" была ранее поддержана большинством членов Мониторингового комитета ПАСЕ. В частности, в ходе заседания комитета было вынесено устное предложение дополнить поправку пунктом о необходимости проведения выборов в Донбассе. Однако украинская делегация на сессии ассамблеи воспользовалась правилами ПАСЕ, позволяющими не допустить постановку "устной" нормы на голосование, если во время ее рассмотрения не менее 10 депутатов выступили против нее. Таким образом, предложение было автоматически отклонено.

Инициаторами поправок выступили депутаты от Германии Аксель Фишер (ХДС) и Андрей Гунько (Левая партия). В отношении Гунько Служба безопасности Украины (СБУ) в 2016 году начала расследование "по факту незаконного въезда" на территорию Донбасса.

В среду, 25 января, ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию по итогам доклада "о функционировании демократических институтов на Украине". В своем тексте ассамблея, в частности, приветствовала амбициозный план реформ, проводимых украинскими властями, однако констатировала, что коррупция по-прежнему является непреодолимой проблемой для Украины.

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