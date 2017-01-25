DN: министерство обороны Швеции подверглось кибератаке

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Министерство обороны Швеции подверглось мощной кибератаке, в результате чего было вынуждено на неопределенное время закрыть свою систему оперативного планирования (Caxcis). Об этом сообщила газета Dagens Nyheter (DN).

Военные подтвердили эти данные, но не раскрывают, когда была совершена атака и кто за ней стоял. "Это система оперативного планирования. Она (атака) не повлияла на наши оперативные возможности, но любые формы влияния - это серьезно", - заявил глава пресс-службы ведомства Филип Саймон.

Издание обратило внимание на то, что кибернападение было предпринято в тот момент, когда министерство планирует большие учения Aurora 17, в которых примут участие 19 тысяч человек, в том числе представители Германии, Дании, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Эстонии.