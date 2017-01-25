Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

DN: министерство обороны Швеции подверглось кибератаке

Международная панорама
25 января, 21:40 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
В результате атаки министерство вынуждено было на неопределенное время закрыть систему оперативного планирования, сообщает газета
Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Министерство обороны Швеции подверглось мощной кибератаке, в результате чего было вынуждено на неопределенное время закрыть свою систему оперативного планирования (Caxcis). Об этом сообщила газета Dagens Nyheter (DN).

Военные подтвердили эти данные, но не раскрывают, когда была совершена атака и кто за ней стоял. "Это система оперативного планирования. Она (атака) не повлияла на наши оперативные возможности, но любые формы влияния - это серьезно", - заявил глава пресс-службы ведомства Филип Саймон.

Издание обратило внимание на то, что кибернападение было предпринято в тот момент, когда министерство планирует большие учения Aurora 17, в которых примут участие 19 тысяч человек, в том числе представители Германии, Дании, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Эстонии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
2
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в Донбассе
3
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
4
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
5
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки
Темы дня
Реклама