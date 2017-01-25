Фийон считает, что расследование прокуратуры снимет подозрения с его супруги

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Один из ведущих кандидатов на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон готов дать показания в связи с начатым прокуратурой предварительным расследованием в отношении его супруги Пенелопы.

Об этом он заявил в распространенном коммюнике. Фийон выразил уверенность, что начатое прокуратурой предварительное расследование "поможет прекратить развернутую против (его супруги - прим. ТАСС) лживую кампанию".

Следственные органы заинтересовались Пенелопой Фийон после того, как газета Le Canard enchaîné опубликовала в среду, 25 января, журналистское расследование, в котором говорится, что супруга Фийона в период с 1992 по 2002 год была оформлена в качестве личной помощницы мужа в Национальном собрании.

При этом газета утверждает, что никакой конкретной работой на этом посту она не занималась, но при этом ежемесячно получала от €6,9 тыс. до €7,9 тыс. Она получала также €5 тыс. евро в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 года от журнала Revue des Deux Mondes, владелец которого является давним другом Франсуа Фийона, и, судя по всему, и там не выполняла никакой работы.

Расследование открыто по обвинению в "присвоении государственных средств". Оно поручено подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями.