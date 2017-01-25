Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фийон считает, что расследование прокуратуры снимет подозрения с его супруги

Международная панорама
25 января, 22:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Кандидат в президенты Франции готов дать показания в связи с начатым предварительным расследованием
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Один из ведущих кандидатов на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон готов дать показания в связи с начатым прокуратурой предварительным расследованием в отношении его супруги Пенелопы.

Об этом он заявил в распространенном коммюнике. Фийон выразил уверенность, что начатое прокуратурой предварительное расследование "поможет прекратить развернутую против (его супруги - прим. ТАСС) лживую кампанию".

Следственные органы заинтересовались Пенелопой Фийон после того, как газета Le Canard enchaîné опубликовала в среду, 25 января, журналистское расследование, в котором говорится, что супруга Фийона в период с 1992 по 2002 год была оформлена в качестве личной помощницы мужа в Национальном собрании.

Смотрите также
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией

При этом газета утверждает, что никакой конкретной работой на этом посту она не занималась, но при этом ежемесячно получала от €6,9 тыс. до €7,9 тыс. Она получала также €5 тыс. евро в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 года от журнала Revue des Deux Mondes, владелец которого является давним другом Франсуа Фийона, и, судя по всему, и там не выполняла никакой работы.

Расследование открыто по обвинению в "присвоении государственных средств". Оно поручено подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фийон, Франсуа
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики
4
"Оппозиционный блок" требует от власти Украины выполнить резолюцию ПАСЕ
5
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
6
ПАСЕ не приняла поправку с требованием провести выборы в Верховную раду в Донбассе
7
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
Темы дня
Реклама