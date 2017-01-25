"Оппозиционный блок" требует от власти Украины выполнить резолюцию ПАСЕ

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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. "Оппозиционный блок" в Верховной раде требует от власти выполнить резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая призывает Украину соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в закон о люстрации. Об этом говорится в заявлении оппозиции.
"Мы солидарны с позицией ПАСЕ о недопустимости коллективного применения люстрации, распространения ее на выборные должности и использования для борьбы с оппонентами. "Оппозиционный блок" поддерживает требования ПАСЕ обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане (зимой 2014 года в Киеве) и в Одессе (2 мая 2014 года)", - сказано в заявлении. Оппозиция также разделяет обеспокоенность ассамблеи "языковыми законопроектами украинской власти, направленными на сужение существующих прав национальных меньшинств, ее требования учитывать в процессе проведения децентрализации этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов".
При этом оппозиция напомнила, что в октябре 2016 года ПАСЕ в своей резолюции также призвала украинскую власть рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии и внести соответствующие правки в закон о люстрации. "Это требование не было выполнено. Вопрос о люстрации даже не ставился в повестку дня Верховной рады. Закон "Об очищении власти" стал для нынешнего руководства Украины удобным инструментом для борьбы с оппонентами, и потому парламент игнорирует требования европейских структур", - заявила оппозиция.
"Оппозиционный блок" потребовал поставить вопрос об изменении закона о люстрации в повестку дня Рады первой рабочей сессии в феврале. "Мы также требуем от власти выполнить все пункты резолюции ПАСЕ, включая полное и объективное расследование расстрелов на "майдане" и "Одесской Хатыни", не допустить принятия языковых законопроектов, раскалывающих общество", - подчеркивается в заявлении.
Ранее в среду, 25 января, ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию по итогам доклада "о функционировании демократических институтов на Украине". В своем тексте ассамблея, в частности, приветствовала амбициозный план реформ, проводимых украинскими властями, однако констатировала, что коррупция по-прежнему является непреодолимой проблемой для Украины.