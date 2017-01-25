Назарбаев отдает часть полномочий, чтобы сделать государство более устойчивым

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передает значительную часть своих полномочий правительству и парламенту для придания устойчивости действующей системе власти в стране. Об этом он заявил в среду, 25 января, в специальном обращении в эфире республиканских телеканалов.

Сильный парламент и правительство

Главной целью проводимых реформ, по словам Назарбаева, должно стать усиление роли парламента и правительства в республике. "Важно усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом", - подчеркнул президент.

"Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства", - подчеркнул он. По словам президента, исходя из этого, "будет закономерным, если правительство станет слагать свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом (нижней палатой парламента - прим. ТАСС), а не перед президентом, как это было раньше".

"Следует упростить порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента. Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной", - считает Назарбаев. По его мнению, также "целесообразно передать правительству утверждение госпрограмм, за которые оно будет нести всю полноту ответственности". "Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав", - добавил он.

Назарбаев отметил, что президент "может отказаться от права отменять или приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра".

"Все это делается для того, чтобы повысить ответственность исполнительных госорганов, а их руководителей наделить необходимыми полномочиями", - подчеркнул глава республики.

Президент в роли стратега и арбитра

После передачи значительной части полномочий для президента "приоритетом станут стратегические функции - роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти", отметил Назарбаев, добавив, что "глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности страны".

Он подчеркнул также, что "сознательно идет на делегирование значительной части полномочий". "Делаю это с одной единственной целью: построить более эффективную, устойчивую современную систему управления страной", - пояснил президент.

По его словам, предстоящие реформы "опираются на логику развития Казахстана и логику современного развития вообще".

"Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она была нацелена на повышение эффективности управления; она себя оправдала. Благодаря этому мы построили новое государство, новую экономику. И правильность выстроенной нами траектории развития того времени подтверждена самой историей", - сказал Назарбаев.

В то же время президент отметил, что "мир меняется на глазах". "Скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане. Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные региональные вызовы, которые неизбежно поставит будущая история перед нами", - сказал он, подчеркнув, что суть реформы состоит "в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом".

На рассмотрение парламента...

Законопроект с поправками, касающимися перераспределения президентских полномочий, не требующих изменения Конституции, будет внесен в парламент Казахстана до конца нынешней сессии, то есть до июля.

"Делегирование (президентских - прим. ТАСС) полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. В различных законах страны около сорока различных полномочий, которые можно передать правительству или парламенту. Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии", - сказал Назарбаев.

По словам президента, это касается, в частности, передачи части президентских полномочий по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам. "За эту сферу должны в полном объеме отвечать правительство, министерства и акиматы (местные администрации - прим. ТАСС)", - подчеркнул президент.

Как пояснил глава президентской администрации Адильбек Джаксыбеков, речь идет о вопросах "управления экономикой, финансами, государственным имуществом" и полномочиях, "связанных с решением отдельных вопросов административно- территориального устройства". Также это касается предложений по усилению судебного контроля, уточнения статуса и полномочий органов прокуратуры.

"Более сложная задача", по словам Назарбаева, заключается в том, чтобы сбалансировать полномочия между ветвями власти на конституционном уровне.

...и обсуждение народа

Вопросы перераспределения властных полномочий, которые требуют изменения действующей Конституции, Назарбаев распорядился вынести на всеобщее обсуждение. "Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ. Весь проект будет опубликован, чтобы все могли высказать свое мнение", - сказал он, отметив, что уже "издал соответствующий указ".

В частности, изменений в Конституцию потребуют меры, направленные на усиление роли парламента в формировании правительства, передача кабмину полномочий по утверждению госпрограмм и созданию не входящих в его состав центральных исполнительных органов. Поправки в главный документ страны потребуются также для изменения статуса и функций Верховного суда и прокуратуры.

Президент добавил, что специально созданная рабочая группа по обсуждению перераспределения властных полномочий "будет дальше работать". "Им необходимо изучить все вопросы, подготовить пакет предложений для последующего общественного обсуждения", - сказал Назарбаев.

Президент подчеркнул, что программа реформ является "ответом на вопрос: в каком направлении пойдет Казахстан дальше". "Ответ ясный и последовательный: в сторону демократического развития", - сказал он.

Накануне 25-летия суверенитета

О необходимости перераспределения полномочий между ветвями власти Назарбаев заявил 15 декабря 2016 года накануне празднования 25-летия независимости республики, выступая на торжественном собрании. При этом он подчеркнул, что Казахстан "был, есть и будет государством с президентской формой правления", однако "настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом".

Впоследствии указом президента была создана Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в республике. Ее возглавил руководитель президентской администрации Адильбек Джаксыбеков. В состав группы вошли представители парламента, правительства, Верховного суда и других государственных органов, а также юристы и ученые. 24 января президент принял участие в заседании этой группы, где обозначил свое видение предстоящей реформы и выслушал все предложения по данному вопросу.