Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду два исполнительных указа, направленных на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля. Церемония подписания этих документов состоялась в стенах Министерства национальной безопасности США.

Как сообщил ранее на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, нынешнее правительство США делает "шаги, призванные обеспечить безопасность наших (американских - прим. ТАСС) границ и ужесточить иммиграционный контроль внутри страны".

Первый из указов предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США, подтвердил официальный представитель главы американской администрации. С его точки зрения, речь идет не просто о выполнении предвыборных обещаний Трампа, а о начале применения Вашингтоном мер, отвечающих "здравому смыслу".

Такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение данного барьера "тем или иным образом", утверждал Спайсер. По его словам, указ также предусматривает расширение центров временного содержания нелегальных иммигрантов "вдоль южной границы", что облегчит и удешевит принудительное возвращение таких лиц в те государства, откуда они прибыли.

Кроме того, власти США "снова сделают приоритетом (судебное - прим. ТАСС) преследование и депортацию нелегальных иммигрантов, которые еще каким-либо образом нарушили наши (американские - прим. ТАСС) законы", предупредил Спайсер. Как он подчеркнул, после отбывания тюремного заключения в США "за совершенные ими преступления" такие лица будут получать "билеты в один конец на свою родину, и их правительства будут их принимать".

Второй указ, продолжил представитель Белого дома, нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", и затронет проблему соблюдения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.

"Федеральные ведомства будут без оправданий исполнять закон - без каких бы то ни было "если", "и" и "но", - пообещал Спайсер. Согласно изложенной им информации, это означает, в числе прочего, что "Госдепартамент США не станет выдавать (американские въездные - прим. ТАСС) визы и будет использовать иные инструменты, дабы гарантировать", что зарубежные партнеры принимают тех своих сограждан, которых Вашингтон выдворяет за незаконное проникновение на американскую территорию.

Наконец, добавил Спайсер, американское правительство "лишит федеральных (целевых - прим. ТАСС) грантов" те штаты и города США, "которые дают пристанище нелегальным иммигрантам".