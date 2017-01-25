Трамп считает, что строительство стены на границе с Мексикой будет полезно обеим странам

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Строительство стены на границе с Мексикой позволит улучшить отношения США с этой страной.

С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил в среду, 25 января, во время посещения министерства национальной безопасности США.

"США вернут контроль над своей южной границей", - сказал он. "Наши отношения (с Мексикой) станут лучше", - убежден Трамп.