Трамп считает, что строительство стены на границе с Мексикой будет полезно обеим странам

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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Строительство стены на границе с Мексикой позволит улучшить отношения США с этой страной.
С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил в среду, 25 января, во время посещения министерства национальной безопасности США.
"США вернут контроль над своей южной границей", - сказал он. "Наши отношения (с Мексикой) станут лучше", - убежден Трамп.