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Трамп считает, что строительство стены на границе с Мексикой будет полезно обеим странам

Международная панорама
25 января, 23:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Президент заявил, что Соединенные Штаты "вернут контроль над своей южной границей", и отношения с Мексикой станут лучше
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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Строительство стены на границе с Мексикой позволит улучшить отношения США с этой страной.

С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил в среду, 25 января, во время посещения министерства национальной безопасности США.

"США вернут контроль над своей южной границей", - сказал он. "Наши отношения (с Мексикой) станут лучше", - убежден Трамп.

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