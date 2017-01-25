"Эспрессо": вице-премьер Украины предлагает отменить региональный статус русского языка

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украинский вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко выступает за отмену закона "Об основах государственной языковой политики", согласно которому русскому языку на Украине предоставлен статус регионального. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Закон надо отменить и принять новый", - сказал он.

По его словам, сейчас есть (в Верховной раде) три проекта закона о языках. "Думаю, в Верховной раде найдется необходимое количество патриотически настроенных депутатов, чтобы принять новый закон", - отметил вице-премьер.

Тотальная украинизация

В Раде зарегистрирован законопроект "О языке", предполагающий тотальную украинизацию. Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

Авторами законопроекта стали 33 депутата из разных фракций. Они предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", который регулирует сферу применения русского языка и других языков национальных меньшинств в стране. В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском. Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Телепередачи на других языках должны дублироваться на украинский язык. Книги и другая печатная продукция, согласно проекту закона, должны быть на украинском. Тиражи на иностранных языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Русский язык в статусе регионального

На Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения. По официальным данным, русский язык должны были получить статус регионального в 13 из 27 областей.

8 августа Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента страны, подписал этот закон, а также поручил кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков на Украине. Закон вступил в силу 10 августа.

Вместе с тем, 24 февраля 2014 года, сразу же после государственного переворота в стране, Верховная рада по инициативе депутатов от националистической партии "Свобода" проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики". Однако на то время исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной рады Александр Турчинов отказался подписать принятый закон. Он заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона до тех пор, пока Рада не примет новый. Таким образом, отмена языкового закона не вступила в силу.

Все решит Конституционный суд

26 января Конституционный суд (КС) продолжит рассмотрение представление 57 депутатов, в основном от политических сил националистического толка, об отмене закона "Об основах государственной языковой политики". Документ депутаты направили еще в июле 2014 года. КС начал рассматривать его только в декабре 2016 года.

В ходе слушания большинство выступающих высказались за отмену данного закона. Свидетели по данному делу утверждают, что документ был принят Верховной радой с нарушениями регламента, а некоторые статьи закона противоречат Конституции.

Насильственная украинизация

Многие эксперты считают, что попытка отменить закон о языках несет угрозу дестабилизации страны. "Если Конституционный суд поддержит депутатов, это будет означать очередной итог информационной, социальной конфронтации на Украине", - прогнозирует, в частности, политолог Руслан Бортник.

Депутат от "Оппозиционного блока", "теневой" вице- премьер-министр по социальной политике Наталия Королевская считает, что новый законопроект "О языке" напрямую нарушает Конституцию Украины, в которой закреплено право людей общаться на родном для них языке. "Более того, такая "насильственная украинизация", которую предлагают депутаты провластной коалиции, будет иметь абсолютно обратный от ожидаемого эффект. Люди должны говорить на тех языках, на которых им удобно", - убеждена Королевская. Она уверена, что в Раде "все же сохраняется "трезвомыслящее" большинство, и этот проект закона принят не будет".