Конгресс США изучит возможные утечки секретных данных по приписываемым РФ кибератакам

Автор мультперсонажа "Антошка" отмечает 80-летие тремя персональными выставкамиКультура 26 января, 0:51
"Ювентус" победил "Милан" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболуСпорт 26 января, 0:44
"Притяжение" Бондарчука выходит в российский и китайский прокатКультура 26 января, 0:33
Фигурист Морозов считает, что их пара с Тарасовой поступательно движется по сезонуСпорт 26 января, 0:29
Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки по футболуСпорт 26 января, 0:15
Фигурист Климов назвал недоразумением ошибки, допущенные в короткой программе ЧЕСпорт 25 января, 23:58
Полиция арестовала бывшего чемпиона мира по боксу Оскара де ла ХойюСпорт 25 января, 23:57
Пара Тарасова и Морозов лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюСпорт 25 января, 23:54
IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в БерлинеСпорт 25 января, 23:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Расследование Конгресса США по делу о приписываемых России кибератаках на американские политические институты будет включать в себя выяснение фактов предположительно имевших место утечек секретных сведений разведслужб по этому вопросу. Соответствующая информация изложена в распространенном заявлении комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.
В нем говорится, в частности, что запросы комитета будут касаться "возможных утечек секретной информации, связанной с оценками разведсообщества по этим вопросам (кибератакам, приписываемым российским хакерам - прим. ТАСС)".
Члены комитета намерены продолжить выяснение ситуации с "киберактивностью России и другими "активными мерами", направленными против США и их союзников", а также планируют запросить у разведки информацию о предполагаемых "контактах между Россией и лицами, связанными с (американскими) избирательными кампаниями". Кроме того, в соответствии с изложенными в заявлении данными, планируется рассмотреть, какие шаги правительство США может "предпринять в качестве ответа на эти "активные меры" Москвы и то, как они могут повлиять на взаимодействие разведслужб и союзников" США.
Спекуляции относительно хакеров, якобы действующих по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии. Окружение кандидата в президенты США от этой партии Хиллари Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры.
Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера озвучили версию, согласно которой за кибератаками на политические организации страны стояла РФ.
В Кремле причастность Москвы к этим взломам неоднократно опровергали. "Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент (Владимир) Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были", - отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.