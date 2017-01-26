Конгресс США изучит возможные утечки секретных данных по приписываемым РФ кибератакам

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Расследование Конгресса США по делу о приписываемых России кибератаках на американские политические институты будет включать в себя выяснение фактов предположительно имевших место утечек секретных сведений разведслужб по этому вопросу. Соответствующая информация изложена в распространенном заявлении комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

В нем говорится, в частности, что запросы комитета будут касаться "возможных утечек секретной информации, связанной с оценками разведсообщества по этим вопросам (кибератакам, приписываемым российским хакерам - прим. ТАСС)".

Члены комитета намерены продолжить выяснение ситуации с "киберактивностью России и другими "активными мерами", направленными против США и их союзников", а также планируют запросить у разведки информацию о предполагаемых "контактах между Россией и лицами, связанными с (американскими) избирательными кампаниями". Кроме того, в соответствии с изложенными в заявлении данными, планируется рассмотреть, какие шаги правительство США может "предпринять в качестве ответа на эти "активные меры" Москвы и то, как они могут повлиять на взаимодействие разведслужб и союзников" США.

Спекуляции относительно хакеров, якобы действующих по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии. Окружение кандидата в президенты США от этой партии Хиллари Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры.

Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера озвучили версию, согласно которой за кибератаками на политические организации страны стояла РФ.

В Кремле причастность Москвы к этим взломам неоднократно опровергали. "Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент (Владимир) Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были", - отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.