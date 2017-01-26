Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конгресс США изучит возможные утечки секретных данных по приписываемым РФ кибератакам

Международная панорама
26 января, 0:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Члены комитета намерены продолжить выяснение ситуации с "киберактивностью России и другими "активными мерами", направленными против США и их союзников"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Расследование Конгресса США по делу о приписываемых России кибератаках на американские политические институты будет включать в себя выяснение фактов предположительно имевших место утечек секретных сведений разведслужб по этому вопросу. Соответствующая информация изложена в распространенном заявлении комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Смотрите также
CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в аккаунте NYT в Twitter

В нем говорится, в частности, что запросы комитета будут касаться "возможных утечек секретной информации, связанной с оценками разведсообщества по этим вопросам (кибератакам, приписываемым российским хакерам - прим. ТАСС)".

Члены комитета намерены продолжить выяснение ситуации с "киберактивностью России и другими "активными мерами", направленными против США и их союзников", а также планируют запросить у разведки информацию о предполагаемых "контактах между Россией и лицами, связанными с (американскими) избирательными кампаниями". Кроме того, в соответствии с изложенными в заявлении данными, планируется рассмотреть, какие шаги правительство США может "предпринять в качестве ответа на эти "активные меры" Москвы и то, как они могут повлиять на взаимодействие разведслужб и союзников" США.

Смотрите также
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова иронично прокомментировала доклад о "русских хакерах" в США

Спекуляции относительно хакеров, якобы действующих по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии. Окружение кандидата в президенты США от этой партии Хиллари Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры.

Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера озвучили версию, согласно которой за кибератаками на политические организации страны стояла РФ.

В Кремле причастность Москвы к этим взломам неоднократно опровергали. "Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент (Владимир) Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были", - отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
4
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
5
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики
6
Трамп может подписать указ о начале создания безопасных зон в Сирии
7
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
Темы дня
Реклама