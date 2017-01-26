Рауль Кастро заявил о готовности к "уважительному диалогу" с Дональдом Трампом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро заявил сегодня о готовности вести "уважительный диалог" с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство AFP.

Кастро готов "продолжать с новой администрацией президента Дональда Трампа уважительный диалог и сотрудничество по тем вопросам, которые представляют общий интерес". Об этом лидер островного государства заявил на пятом саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств, который начал работу во вторник в курортном городе Пунта-Кана в Доминиканской Республике.

Ранее Трамп заявил о готовности отменить соглашение о нормализации отношений с Гаваной в случае, если правительство Кубы не согласится на "лучшие условия" для своего народа и для США. Американский лидер также высказал мнение, что после кончины Фиделя Кастро кубинское общество будет более свободным. Комментируя смерть бывшего лидера островного государства, Трамп назвал его "жестоким диктатором, который подвергал репрессиям собственный народ в течение почти шести десятков лет".