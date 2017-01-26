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ABC: Трамп уверен в эффективности пыток против подозреваемых в терроризме

Международная панорама
26 января, 1:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Президент США также указал на опасность, которую представляет экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
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© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп уверен в эффективности использования при допросах подозреваемых в террористической деятельности таких пыток, как имитация утопления, однако будет полагаться на мнение представителей своей команды по национальной безопасности о целесообразности их применения. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телекомпании ABC.

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Говоря о своем отношении к пыткам, Трамп указал на опасность, которую представляет экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Члены этой террористической организации "делают вещи, о которых никто не слышал со времен Средневековья", подчеркнул он. В борьбе с ИГ, уверен президент, США необходимо "вышибать клин клином".

По словам Трампа, он "с самыми высокопоставленными представителями разведсообщества" США обсуждал, "работают ли пытки", и те дали ему утвердительный ответ.

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Однако при принятии решения по поводу применения пыток Трамп все же намерен полагаться на членов своей администрации, в том числе на министра обороны Джеймса Мэттиса и директора ЦРУ Майкла Помпео. "Если они не хотят это делать, ничего страшного", - сказал Трамп. "Но считаю ли я, что это работает? Абсолютно", - добавил президент.

В конце 2014 года в США был опубликован официальный доклад о применении американскими спецслужбами пыток в отношении лиц, подозревавшихся в террористической деятельности и содержавшихся в секретных тюрьмах ЦРУ за рубежом. Документ был подготовлен комитетом по разведке Сената Конгресса США. Экс-президент Барак Обама тогда заявил, что подобные методы никогда более не будут использоваться. По его словам, такие действия спецслужб "не только не соответствовали американским ценностям, но и противоречили целям борьбы с терроризмом и интересам национальной безопасности страны".

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