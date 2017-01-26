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Трамп намерен на 120 дней приостановить программу приема беженцев в США

Международная панорама
26 января, 1:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Президент США также планирует приостановить минимум на 30 дней выдачу виз гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена
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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени подписать указ о немедленном запрете на въезд в страну сирийских беженцев, а также приостановить прием остальных вынужденных переселенцев на 120 дней. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на проект документа.

По его данным, речь идет об общей программе размещения беженцев в Соединенных Штатах. Кроме того, согласно проекту указа, Трамп планирует приостановить минимум на 30 дней выдачу виз гражданам семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Дата подписания документа пока не определена. Неизвестно также, будут ли вноситься в проект изменения.

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