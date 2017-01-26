Трамп намерен на 120 дней приостановить программу приема беженцев в США

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени подписать указ о немедленном запрете на въезд в страну сирийских беженцев, а также приостановить прием остальных вынужденных переселенцев на 120 дней. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на проект документа.

По его данным, речь идет об общей программе размещения беженцев в Соединенных Штатах. Кроме того, согласно проекту указа, Трамп планирует приостановить минимум на 30 дней выдачу виз гражданам семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Дата подписания документа пока не определена. Неизвестно также, будут ли вноситься в проект изменения.