Трамп намерен на 120 дней приостановить программу приема беженцев в США

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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени подписать указ о немедленном запрете на въезд в страну сирийских беженцев, а также приостановить прием остальных вынужденных переселенцев на 120 дней. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на проект документа.
По его данным, речь идет об общей программе размещения беженцев в Соединенных Штатах. Кроме того, согласно проекту указа, Трамп планирует приостановить минимум на 30 дней выдачу виз гражданам семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.
Дата подписания документа пока не определена. Неизвестно также, будут ли вноситься в проект изменения.