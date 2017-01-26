Белый дом не готовил проект указа Трампа о воссоздании тайных тюрем ЦРУ

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Проект указа президента США Дональда Трампа о фактическом возвращении к использованию сети тайных тюрем ЦРУ за рубежом и жестких методов допросов подозреваемых был подготовлен не в Белом доме. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы администрации США Шон Спайсер.

Не документ Белого дома

По его словам, опубликованный американской печатью проект указа - "это не документ Белого дома".

"Я не имею представления, откуда он взялся, но это не документ Белого дома", - утверждал Спайсер. При этом он не ставил под сомнение подлинность ставшего достоянием гласности проекта указа. Тем не менее, Спайсер отрицал, что документ был составлен по распоряжению Трампа.

В проекте указа говорится, что американский лидер поручает советникам изучить возможность пересмотра методов допроса подозреваемых в террористической деятельности и возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами США. Проект указа оказался в распоряжении, в частности, информационного агентства Associated Press (AP) и газеты The Washington.

По оценке AP, документ также открывает дорогу к отказу от обязательства предыдущей вашингтонской администрации во главе с президентом Бараком Обамой закрыть тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба).

В проекте изложено поручение "подготовить для президента рекомендации относительно целесообразности возобновления программы допроса обладающих ценными сведениями террористов из числа иностранцев за пределами Соединенных Штатов, а также целесообразности включения в эту программу объектов Центрального разведывательного управления, предназначенных для временного содержания".

Тем не менее, в указе советникам предписывается при проработке данного вопроса неукоснительно соблюдать законы США и принципиально исключать возможность пыток подозреваемых. По свидетельству AP, проект указа был распространен Белым домом в Конгрессе США для ознакомления и консультаций, после завершения которых его подпишет Трамп.

Истоки программы

После терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые была возложена на международную сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ), спецслужбы США и их союзников начали глобальную "войну против террора", составной частью ее была программа так называемой чрезвычайной выдачи.

В ее рамках подозреваемых в террористической деятельности арестовывали или похищали в разных странах и допрашивали в тайных тюрьмах ЦРУ.

В конце 2014 года спецкомитет по разведке Сената Конгресса опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечается, что ЦРУ "ввело в заблуждение Белый дом и американский народ", применяя различные виды пыток по отношению к пленным боевикам "Аль-Каиды" и других группировок на секретных объектах в разных государствах в период между 2002 и 2006 годами.

Общее количество страниц самого доклада, по данным властей США, превышает 6,7 тысячи. В нем признавалось, что ЦРУ применяло такие методы, как избиения, лишение сна, содержание в ограниченных помещениях, унижение. Кроме того, заключенных обливали водой, создавая иллюзию утопления; имели место и угрозы сексуального насилия.