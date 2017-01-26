NYT: Трамп готовится сократить на 40% финансирование ООН

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций, а также о пересмотре некоторых международных договоров. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение проекты двух соответствующих документов.

Против Палестины и спонсоров терроризма

Первый из них озаглавлен "Аудит и сокращение финансирования международных организаций" и предусматривает "сокращение по крайней мере на 40%" Соединенными Штатами финансирования ООН, связанных с ней структур и некоторых других международных организаций. Речь, в частности, идет о структурах, которые принимают в свой состав Палестинскую национальную администрацию (ПНА) или Организацию освобождения Палестины (ООП), а также об организациях, которые уклоняются от санкций, введенных в отношении Ирана и КНДР.

В проекте указа содержится призыв к полному прекращению финансирования организаций, "находящихся под контролем или сильным влиянием любого государства - спонсора терроризма" или обвиняемых в преследовании отдельных групп населения или ином систематическом нарушении прав человека, уточняет издание.

Проект второго указа "Мораторий на многосторонние соглашения" касается действующих или еще не вступивших в силу соглашений, которые США заключили с несколькими государствами. Данный документ предусматривает выработку рекомендаций о целесообразности расторжения или временного выхода Вашингтона из соглашений, которые "не касаются напрямую национальной безопасности, экстрадиции или мировой торговли". Данный пункт, как поясняет издание, прописан туманно, так как многие договоры по своему назначению можно трактовать двояко.

Реакция ООН

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию против израильской поселенческой деятельности.

Делегация США, представлявшая позицию администрации Барака Обамы, не стала накладывать на нее вето, что вызвало негодование Израиля, а также консервативных американских политиков. Трамп заявил, что после его прихода к власти для ООН "все будет иначе", а 14 января в Сенате Конгресса был представлен законопроект, предусматривающий сокращение финансирования ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не отзовет принятую резолюцию.

В начале января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудил с Трампом двусторонние отношения. Как сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, административный глава организации считает США "важным партнером" и рассчитывает на "совместную работу по всем вопросам, в том числе политическим, экономическим, а также тем, что касаются реформирования ООН". Представитель генсека призвал журналистов не делать поспешных выводов о политике США в отношении ООН.