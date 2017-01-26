CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Член палаты представителей Конгресса США (демократ, от штата Гавайи) Тулси Габбард посетила Сирию и встретилась с президентом этой страны Башаром Асадом. Законодатель рассказала об этом в интервью телекомпании CNN.

Габбард подтвердила, что находилась в ближневосточной стране в течение четырех дней и побеседовала с ее лидером. "Первоначально я не планировала встречаться с ним, но когда появилась возможность, я ею воспользовалась. Я посчитала: если уж мы заявляем, что страдания сирийцев нам не безразличны, то мы должны иметь возможность провести встречу с кем угодно, если это нужно, чтобы достичь мира, - сказала конгрессмен. - И именно об этом мы говорили".

"Что бы вы не думали об Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение какой-либо мирной договоренности, нужно вести диалог с ним", - добавила Габбард. "Сирийцы решат, что с ним станет, а также каким будет их правительство", - подчеркнула законодатель.