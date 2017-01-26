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ООН: организация не пострадает от решения Трампа запретить финансирование абортов

Международная панорама
26 января, 1:38 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Президент США подписал указ, который восстанавливает запрет на выделение властями средств иностранным неправительственным организациям, медперсонал которых делает аборты
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ООН, 26 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), занимающийся вопросами демографии, репродуктивного здоровья и планирования семьи, напрямую не пострадает от решения новой администрации США запретить финансирование иностранных организаций, специализирующихся на абортах. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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По его словам, в ЮНФПА продолжают изучать возможные последствия этого шага американских властей. "На данный момент они не ожидают, что будут напрямую затронуты этим", - сказал представитель генсека. В то же время он отметил, что решение Вашингтона "коснулось множества международных неправительственных организаций", с которыми сотрудничает ЮНФПА.

В понедельник президент Дональд Трамп подписал указ, который восстанавливает запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию. Этот запрет был введен в 1985 году президентом Рональдом Рейганом, который входил в ряды Республиканской партии США. Затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш-младший действие запрета восстанавливал.

В среду 45-й президент США подписал указы об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля, один из которых предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Комментируя это решение, представитель генсека ООН заявил, что всемирная организация "выступает за управление потоками беженцев и мигрантов в соответствии с международным правом". Он напомнил, что в последние месяцы агентства ООН настойчиво призывали страны заключить глобальный договор для решения проблем, связанных с массовой миграцией.

При этом Дюжаррик не ответил на прямой вопрос о том, считает ли ООН строительство стены нарушением международного права. В прошлом всемирная организация открыто критиковала решение европейских стран, в частности Венгрии, защититься от потока беженцев с Ближнего Востока возведением заграждений на своих границах. В сентябре 2015 года бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что страны должны следовать международному гуманитарному праву и проявить сострадание к людям, оказавшимся в бедственном положении. "В 21 веке мы не должны строить заборы или стены", - сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

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