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Трамп предложил назначить Билдена на пост министра ВМС

Международная панорама
26 января, 1:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Теперь кандидатуру Филипа Билдена рассмотрит комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, а затем его должна утвердить вся верхняя палата законодательного органа
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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост министра военно-морских сил страны отставного офицера военной разведки Филипа Билдена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Она отметила, что "Билден - очень успешный бизнесмен, бывший офицер военной разведки", который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве. Представители администрации считают, что Билден также хорошо разбирается в проблемах азиатского региона и вопросах кибербезопасности.

"В качестве министра ВМС Филип Билден благодаря своим великолепным решениям и первоклассным навыкам руководителя справится с задачей восстановления нашего уникального флота", - приводит пресс-служба высказывания Трампа, по словам которого сейчас число американских военных кораблей упало "до низшей точки за десятилетия". Глава государства убежден, что его кандидат сможет увеличить и модернизировать флот, "гарантировав тем самым превосходство Америки на море на десятки лет вперед".

Теперь кандидатуру Билдена рассмотрит комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, а затем его должна утвердить вся верхняя палата законодательного органа.

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