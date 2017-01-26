Трамп предложил назначить Билдена на пост министра ВМС

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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост министра военно-морских сил страны отставного офицера военной разведки Филипа Билдена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Она отметила, что "Билден - очень успешный бизнесмен, бывший офицер военной разведки", который обладает стратегическим видением и сможет повысить дисциплину во вверенном ему ведомстве. Представители администрации считают, что Билден также хорошо разбирается в проблемах азиатского региона и вопросах кибербезопасности.
"В качестве министра ВМС Филип Билден благодаря своим великолепным решениям и первоклассным навыкам руководителя справится с задачей восстановления нашего уникального флота", - приводит пресс-служба высказывания Трампа, по словам которого сейчас число американских военных кораблей упало "до низшей точки за десятилетия". Глава государства убежден, что его кандидат сможет увеличить и модернизировать флот, "гарантировав тем самым превосходство Америки на море на десятки лет вперед".
Теперь кандидатуру Билдена рассмотрит комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, а затем его должна утвердить вся верхняя палата законодательного органа.