Шведская полиция обезвредила взрывное устройство в центре приема беженцев

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СТОКГОЛЬМ, 26 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведская полиция обезвредила взрывное устройство на территории кемпинга, где расположен пункт временного размещения беженцев. Инцидент произошел в среду вечером.
"Устройство обезврежено и не представляет опасности", - говорится в сообщении на сайте полиции Гетеборга.
После обнаружения подозрительного предмета днем 25 января стражи порядка эвакуировали 140 жителей центра. В настоящее время все они вернулись в свои квартиры.
Полиция изучает обезвреженное устройство.
По данным телеканала SVT, ранее в адрес центра неоднократно поступали угрозы.