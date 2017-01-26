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Шведская полиция обезвредила взрывное устройство в центре приема беженцев

Международная панорама
26 января, 1:41 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Полицейские эвакуировали 140 жителей центра
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СТОКГОЛЬМ, 26 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведская полиция обезвредила взрывное устройство на территории кемпинга, где расположен пункт временного размещения беженцев. Инцидент произошел в среду вечером.

"Устройство обезврежено и не представляет опасности", - говорится в сообщении на сайте полиции Гетеборга.

После обнаружения подозрительного предмета днем 25 января стражи порядка эвакуировали 140 жителей центра. В настоящее время все они вернулись в свои квартиры.

Полиция изучает обезвреженное устройство.

По данным телеканала SVT, ранее в адрес центра неоднократно поступали угрозы.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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